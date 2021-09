Structuri misterioase descoperite sub Marea Nordului: Nevăzute de mii de ani, au fost găsite în adâncuri VIDEO

Toate sunt îngropate sub Marea Nordului, ele fiind niște rămășițe ale peisajelor din epoca glaciară, care au fost sculptate de către râuri care traversau cândva o mare parte din Marea Britanie și vestul Europei, potrivit Daily Mail Structurile au fost descoperite la sute de metri sub fundul mării, ele fiind studiate în detaliu cu ajutorul unei scanere performante 3D de reflexie seismică. Fiecare structură este așa-numita vale a tunelului, o scobitură în formă de U formată prin scurgerea apei topite de sub uriașele plăci de gheață, care acopereau zona Mării Nordului, între Scoția și Norvegia.Studierea acestor văi străvechi ne-ar putea ajuta să înțelegem cum vor evolua ghețarii din Antarctica și Groenlanda, la schimbările climatice din ziua de astăzi și din viitor.”Deși noi am știut de canalele glaciare uriașe din Marea Nordului de ceva vreme, totuși aceasta este prima dată când am realizat imagini ale formelor de relief la scară mică, din interiorul lor”, a spus Kelly Hogan, geofizician la British Antarctic Survey (BAS) și autorul lucrării.”Aceste trăsături delicate ne vorbesc despre modul în care apa s-a deplasat prin canale, sub gheață și chiar despre felul în care gheața a stagnat și s-a topit. Este foarte dificil să observăm ceea ce se întâmplă sub straturile noastre mari de gheață de astăzi, în special modul în care apa și sedimentele în mișcare afectează fluxul de gheață”, a afirmat expertul.”Originea acestor structuri a fost nerezolvată de peste un secol. Această descoperire ne va ajuta să înțelegem mai bine retragerea continuă a ghețarilor actuali din Antarctica și Groenlanda”, a declarat James Kirkham, geofizician și co-autor al studiului, de la BAS.