Un mare mister al gaurilor negre, rezolvat

Un mare mister al stiintei moderne i-a pus la grea incercare pe specialisti. Acum, acesta este rezolvat. Este vorba de emisiile de raze X provenite de la gaurile negre din univers.

Oamenii de stiinta s-au intrebat mereu de ce o gaura neagra emite o cantitate atat de mare de raze X. Conform Science Daily, astrofizicienii de la centrul John Hopkins apartinand NASA au facut un studiu prin care au rezolvat acest mister al gaurilor negre din Cosmos.

Ei afirma ca gazul din univers formeaza o spirala care este absorbita de o gaura neagra, rezultatul fiind un asa-numit "disc de acretie". Acesta se incalzeste la o temperatura incredibila de 10 milioane de grade Celsius. In mijlocul acestui disc, temperatura este de 2.000 de ori mai mare decat cea de pe Soare. Drept urmare, aceasta structura emite raze X cu o energie scazuta.

Totusi, observatiile specialistilor au arata ca fenomenul respectiv produce si raze X de intensitate mare, cu un nivel al energiei de 100 de ori mai mare. Julian Krolik, expert in domeniu, a facut alaturi de colegii lui simulari pe calculator si numeroase calcule, fiind ajutati si de descoperirile precedente.

Ei au demonstrat ca emisia de energie de mare intensitate este posibila datorita gazului care este atras intr-o gaura neagra. Cercetatorii americani au folosit in cercetarea lor principiile fizicii standard.

In plus, in ultmii ani, oamenii de stiinta au aratat ca in jurul unei gauri negre se formeaza o coroana similara cu cea a Soarelui. Rezultatele cercetarii au aparut in publicatia de profil "Astrophysical Journal".

