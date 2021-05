Un roman a descoperit un trib unicat in padurea Amazonului FOTO VIDEO

Acest aspect poate constitui cheia incetinirii imbatranirii la oameni, deoarece scanarile efectuate arata ca locuitorii acestei populatii indigene prezinta o scadere neobisnuit de lenta a micsorarii volumului creierului, in timp, potrivit Daily Mail Andrei Irimia, profesor asociat de gerontologie, neurostiinte si inginerie biomedicala la Universitatea Leonard Davis School of Gerontology din Los Angeles, Statele Unite, si unul dintre autorii principali ai studiului, a afirmat ca "tribul Tsimane ne-a oferit un experiment natural uimitor asupra efectelor potential daunatoare ale stilurilor moderne de viata, in privinta sanatatii noastre".Savantul roman, doctorand al Universitatii Vanderbit, in 2007 si avand studii postdoctorale la Universitatile California din San Diego si Los Angeles a primit peste 80 de premii academice si a publicat zeci de lucrari in revistele internationale. Este specializat in neuropsihologia creierului.Profesorul roman Andrei Irimia a detaliat studiile realizate in Bolivia, in padurea Amazonului. "Aceste descoperiri sugereaza faptul ca atrofierea creierului poate fi incetinita substantial de aceiasi factori ai stilului de viata, asociati cu un risc foarte scazut al bolilor de inima".Oamenii de stiinta care au realizat cercetarile au gasit o caracteristica uluitoare a acestor bastinasi: "diferenta dintre volumele creierelor persoanelor de varste medie si inaintata este cu 70% mai mica la tribul Tsiname, decat la populatia occidentala.In studiu, au au fost implicati 700 de membri ai indigenilor Tsiname, cu varste cuprinse intre 40 si 94 de ani.Tribul Tsiname prezinta cea mai buna sanatate cardiovasculara studiata vreodata in lume, superioara oricarei alte populatii de pe glob. Oamenii de stiinta au descoperit ca aproape noua din 10 bastinasi Tsimane aveau arterele curate si nu prezentau niciun fel de risc in privinta bolilor de inima.