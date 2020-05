Unelte ascunse de prizonierii de la Auschwitz, descoperite in timpul lucrarilor de restaurare

Ziare.

com

Obiectele au fost ascunse de catre prizonieri intr-o soba din blocul de celule 17, arata IFL Science Printre obiectele descoperite se numara cutite, furculite, foarfeci, bucati din piele, unelte de cizmarie si fragmente de incaltaminte.Lucrarile de renovare ale blocului de celule 17 dureaza din luna septembrie a anului 2019 si au ca scop eliminarea tuturor elementelor adaugate dupa perioada de activitate a lagarului. Restauratorii au sarcina de a elimina acele elemente adaugate odata cu anul 1978, atunci cand a fost deschisa o expozitie dedicata prizonierilor austrieci de la Auschwitz.Johannes Hofmeister, consultant al Fondului National din Austria, explica faptul ca nu este surpinzator ca aceste artefacte au fost descoperite in unul dintre cosurile de fum din blocul de celule 17 si asta deoarece aici au fost inchisi cosari.In lipsa unei analize extinse, care urmeaza sa fie facuta, este inca prea devreme pentru specialisti sa traga concluzii legate de modul in care aceste obiecte au fost sau ar fi urmat sa fie utilizate.Totusi, dat fiind contextul in care acestea au fost stranse, specialistii sunt de parere ca ar fi putut fi folosite pentru intretinerea hainelor si incaltarilor sau poate ar fi facut parte chiar dintr-un plan de evadare.Obiectele fostilor prizonieri vor fi trimise la Muzeul Auschwitz-Birkenau pentru a fi analizate si conservate.Citeste si Comoara din cana - ce s-a gasit dupa 70 de ani intr-un obiect de la Muzeul Auschwitz A.P.