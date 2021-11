Vietăți ce pot ucide oamenii cu o singură înțepătură: Descoperire incredibilă pe plajele din Marea Britanie VIDEO

Instituția Națională Regală a bărcii de salvare (RNLI) din Marea Britanie a transmis un avertisment populației asupra unor creaturi ciudate denumite ”extratereștrii” mării, descoperite pe plaje. Acestea sunt foarte periculoase și pot omorî oamenii cu o singură înțepătură.

Recent un bărbat în vârstă de 47 de ani a văzut această specie bizară ”Portuguese O Wars”, un animal marin de culoare albastră, care este confundat adesea cu o meduză, dar care reprezintă o entitate formată din niște microorganisme denumite zooide, potrivit The Sun.

Karl Lee a găsit bizara creatură pe plaja Ainsdale din Merseyside, Marea Britanie. ”A fost foarte ciudat. La început am crezut că este un balon, până când m-am uitat mai atent și am identificat-o folosind o aplicație. Mi-am dat seama ce reprezintă și cât de periculoasă este”, a spus bărbatul.

Vietatea poate provoca înțepături puternice și chiar moartea. De aceea, conform sfaturilor experților marini, este recomandat să nu atingeți aceste creaturi marine, niciodată. Ele au ucis oameni în trecut.

