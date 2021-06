Eclipsa de Soare din 10 iunie. Cum o poti vedea si pe cerul din Romania LIVE VIDEO

In lume, vor exista mai multe regiuni unde intunericul va acoperi in intregime cerul, precum Groenlanda, Islanda, Arctica si o parte din America de Nord, iar in Romania doar partea centrala si de nord a tarii va avea parte de o eclipsa partiala.Doar in cateva locuri, se va observa "cercul de foc", o fasie ingusta, in nordul Canadei, Groenlanda, Polul Nord si in unele zone din Rusia. Spectacolul ceresc va putea fi urmarit Live online si din Romania, dar si din orice alta tara din lume, daca accesati videoclipul din josul articolului, potrivit The Guardian Pentru toata lumea, eclipsa va incepe la 08.12 UTC (Universal Coordinated Time) - ora 11.12 la Bucuresti si se va termina la ora 13.11 UTC - ora 16.11 in Romania. Punctul de maximum se va atinge la 10.41 UTC - ora 13.41 la Bucuresti.Observatorul astronomic de la Bucuresti anunta ca eclipsa solara din 10 iunie, incepe mai devreme in vestul si nord-vestul tarii, deoarece aceea este directia de unde vine umbra Lunii pe glob.Cel mai devreme, fenomenul se va vedea in Romania la ora 13.17 si cel mai tarziu la ora 14.08, in estul tarii. La noi in tara, durata variaza, fiind de o ora si 18 minute in nord si vest si de numai cateva minute in centru.Acoperirea maxima se va produce in nord-vestul extrem al Romaniei, Satu Mare si va fi de numai 2% din suprafata Soarelui.