A fost descoperita o noua Planeta Albastra

Oamenii de stiinta au descoperit o planeta asemanatoare Pamantului, compusa in proportie de 50% din apa, foarte fierbinte si situata extrem de aproape de lumea noastra, la numai 42 de ani lumina.

Desi este de 6 ori mai mare decat planeta noastra, GJ1214b, sau Super-Pamantul, cum a fost botezat de oamenii de stiinta, seamana cu Terra mai mult decat orice alta planeta din afara sistemului solar, potrivit Wired.com.

Descoperirea acesteia reprezinta o dovada in plus ca in sistemele solare inconjuratoare pot exista numeroase planete ce intrunesc conditiile necesare pentru a sustine viata.

Planeta orbiteaza in jurul unei stele rosii pitice, de cinci ori mai mica decat Soarele din sistemul nostru. Desi este considerata mult prea fierbinte pentru a sustine aparitia vietii, planeta nou descoperita arata ca planete similare Pamantului pot intr-adevar sa existe si asta chiar in raza instrumentelor noastre de cercetare.

Pentru ca planeta este situata atat de aproape de Pamant, telescopul Hubble sau alte instrumente similare vor putea cu usurinta sa observe existenta si compozitia atmosferei.

Descoperirea a fost facuta in cadrul proiectului MEarth, ce monitorizeaza aproximativ 2.000 de stele mici, in incercarea de a stabili daca acestea sunt orbitate de planete similare Pamantului.