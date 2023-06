A murit inventatorul chitarei electrice moderne, Les Paul

Les Paul, inventatorul chitarei electrice moderne si inovator in materie de inregistrari audio, a murit la varsta de 94 de ani, in White Plains, New York, in urma unor complicatii cauzate de o pneumonie.

Artistul a fost unul dintre inventatorii rock'n'roll-ului, alaturi de Elvis Presley si The Beatles, construind prima chitara electrica cu un corp solid, fata de cele goale pe dinauntru, care se foloseau pana in acel moment, relateaza Associated Press.

De asemenea, a dezvoltat mai multe tehnologii care au devenit standard, precum inregistrarea de tip multitrack, ce permite adaugarea mai multor "straturi" audio, dar si a multor efecte sonore.

"Era un futurist, dar, spre deosebire de alti futuristi care doar preziceau anumite lucrui, el chiar facea acele lucruri", a spus Henry Juskiewicz, presedinte si director executiv al Gibson Guitar, producatorul chitarelor inventate de Les Paul, care ii poarta numele.

Paul a ramas activ pana in ultimele luni ale vietii sale. Doar in urma cu patru a scos primul sau album rock si canta la chitara in fiecare saptamana, intr-un club de jazz din New York.

"A avut o viata foarte lunga si si-a atins multe dintre telurile sale, asa ca sunt fericit pentru el, din acest punct de vedere. Cel putin, a apucat sa-si dea seama ca este o legenda, cat mai era inca in viata", a declarat Richie Sambora, chitaristul formatiei Bon Jovi si prieten cu Les Paul.

Ads

"Numele lui Les Paul este de referinta, cunoscut de chitaristii din intreaga lume. Chitarele sale sunt fundatia pe care s-a "construit" mare parte din muzica din ultimii 50 de ani", a spus Paul Stanley, din formatia Kiss.

Les Paul a construit prima sa chitara in 1941, iar Gibson a inceput sa le produca in masa in 1952. Seria Les Paul a devenit una dintre cele mai cunoscute si folosite in intreaga lume.

Pe de alta parte, experimentele sale in privinta inregistrarilor audio au inceput in primii ani dupa al doilea Razboi Mondial, cand Bing Crosby i-a daruit un reportofon, cu ajutorul caruia a inventat efectul de ecou.

De asemenea, Les Paul a inventat si inregistrarea fiecarui instrument si a fiecarei voci pe benzi diferite, pe care apoi le mixa, dand nastere procedeului modern de inregistrare.