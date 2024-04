A stat suspendata intr-un carlig de dragul rechinilor (Galerie foto)

Alice Newstead a ales o metoda mai putin obisnuita de a protesta fata de amenintarea cu extinctia a rechinilor: si-a prins pielea de pe spate cu un carlig de pescuit foarte mare si a stat atarnata aproximativ 15 minute.

Toata actiunea a avut loc in Paris in fata trecatorilor, care nu au mai avut cuvinte in momentul in care au vazut-o, informeaza The Telegraph.

Inainte de a sta suspendata, femeia si-a vopsit corpul in argintiu.

Femeia a protestat astfel fata de pescuitul excesiv al rechinilor. Potrivit datelor oficiale, in fiecare an sunt pescuiti 100 de milioane de rechini, iar unele specii au un numar redus cu peste 80% fata de acum zece ani.

