Atentie barbati! Aventurile pe net va pot lasa faliti

Uneori cautarea dragostei pe internet se poate sfarsit foarte rau, dupa cum au patit-o cativa barbati din Malaysia batuti si santajati pentru o aventura sexuala inexistenta.

Cateva femei din Malaysia sunt acuzate de pacalirea unor barbati care cautau aventuri pe net, informeaza Top News

Dupa ce ii atrageau pe acestia de pe internet in camerele de hotel, partenerii acestora apareau in locul acestora si isi acuzau "victimele" ca au o aventura cu sotiile lor si le cereau in schimbul tacerii bani, dupa ce ii bateau.

Seful Serviciilor de Plangeri si Cercetari, Datuk Michael Chong, a declarat ca cel putin trei barbati i-au cerut ajutorul dupa ce au fost inselati in acest mod.

Acesta a declarat ca victimele erau de acord sa se intalneasca cu femeile cu care se imprietenisera pe internet, dar in locul acestora apareau partenerii acestora care ii bateau si ii santajau ca sa nu spuna nimic despre presupusa relatie.

" << Omul inselat >> si-a batut victimele si le-a luat lucrurile de valoare inainte de a-i stoarce de bani", a spus Chong, potrivit caruia femeile intrau in rol ca si cum nu stiau de planul partenerilor.

