Barbatii harnici au sanse la o viata sexuala mai buna

Vineri, 07 Martie 2008, ora 17:40
3066 citiri
Barbatii harnici au sanse la o viata sexuala mai buna

Barbatii care isi calca pe inima si accepta sa isi ajute sotiile la treburile casnice, ar putea avea sansa unei imbunatatiri remarcabile a vietii sexuale in cuplu, sustin sociologii americani intr-un studiu preluat de AFP.

Autorii studiului precizeaza in ultimii ani asistam la o incercare de echilibrare a balantei in privinta executarii treburilor in familie, tot mai multi barbati incepand sa inteleaga ca sotiile lor au totusi nevoie de ajutor, daca vor ca acestea sa se mai gandeasca si la romantism.

Mai mult, sociologii afirma cu tarie ca atunci cand barbatii fac mai multa treaba acasa, perceptia femeilor cu privire la echitate si satisfactie matrimoniala creste, iar cuplul este mai putin expus riscului unor conflicte.

Mai precis, "femeile sunt cu atat mai fericite, cu cat barbatii fac mai multe treburi casnice", a declarat Scott Coltrane, sociolog la Universitatea Riverside din California si co-autor al studiului publicat in rezumat pe site-ul organizatiei Council of Contemporary Families (CCF).

"Psihologii spun ca exista o stransa legatura intre faptul ca barbatii fac mai multe treburi si frecventa raporturilor sexuale", a mai precizat Coltrane.

Un alt psiholog, membru al CCF, a adaugat ca si comentariu pe site-ul organizatiei ca "Femeile spun ca resimt mai multa atractie sexuala si mai multa afectiune pentru sotii care le ajuta la sarcinile menajere", deoarece ele nu se mai simt tratate ca simple servitoare, ci ca adevarate partenere de viata.

Mai multe informatii din aceste studiu vor fi prezentate in luna aprilie, la conferinta anuala a CCF de la Chicago.

#barbati, #spala vase, #viata sexuala, #studiu , #experiment
