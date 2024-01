Casa, dulce casa: A trait 100 de ani in aceeasi locuinta

Un pensionar in varsta de 107 ani din Marea Britanie aniverseaza luni 100 de ani de locuit in aceeasi casa, situata in Eastbourne, East Sussex.

Fost vanzator de inghetata, Alfonso De Marco s-a nascut in 1902 in Cassino, Italia, dar a imigrat in Marea Britanie, impreuna cu tatal sau Giuseppe, pe cand avea sapte ani, alaturandu-se altor membri ai familiei, scrie Daily Mail.

Alfonso a trait 100 de ani in acelasi apartament, situat deasupra magazinului de inghetata deschis de tatal sau (foto stanga).

"Imi place aici, este casa mea. As fi putut sa ma mut in alta parte dar nu am vrut", spune batranul, recunoscand ca fiicele lui Pierina Caira, de 78 de ani, Elisa Fieldwick, de 74 de ani, si Anita Dipilla, de 62 de ani, l-au invitat sa stea cu ele chiar din momentul in care a implinit el insusi o suta de ani.

Alfonso recunoaste ca totul in jur s-a schimbat mult in ultima suta de ani. El isi aminteste cu nostalgie de vremurile in care pe strazi tropaiau caii inhamati la trasuri iar mireasma castanelor coapte ii imbia pe trecatori sa faca un scurt popas in dreptul tarabelor.

Chiar daca astazi ambianta este cu totul alta, locuinta familiei De Marco a ramas aproape neschimbata. "Familia noastra locuieste aici peste 125 de ani si chiar daca totul s-a schimbat in jur locuinta noastra este aproape la fel ca atunci. A devenit un 'membru al familiei'", spune zambind si fiica lui Alfonso, Elisa (foto dreapta, alaturi de Alfonso).

Iar Pierina adauga: "Este incredibil ca tata a avut o viata atat de lunga si ca se simte inca foarte bine. Poate cobori si urca singur scarile, rade mult si este foarte optimist (...). Si surorile lui au fost la fel de longevive. Fie avem gene bune, fie ni se trage de la kilogramele de inghetata consumate".

