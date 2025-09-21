Ce nu trebuie sa ii spui unei femei

Barbatii nu sunt cei mai priceputi in arta comunicarii. Adesea, lucrurile pe care ei le spun femeilor, fara intentia de a le supara, provoaca certuri si tensiuni in cuplu.

Specialistii Cosmopolitan intind o mana de ajutor barbatilor care sunt neindemanatici in a comunica cu partenerele lor.

Principalul lucru pe care o femeie nu vrea sa il auda niciodata de la un barbat este "nu stiu, tu ce crezi ca este mai bine sa facem?".

Lipsa de initiativa pentru petrecerea timpului liber ar putea fi interpretata dret lipsa de interes pentru relatia de cuplu. Cea mai frecventa replica a barbatilor este, poate, "taci putin pentru ca vreau sa urmaresc meciul".

Ce urmeaza dupa o astfel de replica este lesne de imaginat, tocmai de aceea, ea trebuie trecuta pe lista lucrurilor care trebuie scoase din obisnuinta barbatilor.

De cate ori nu i-ati spus partenerei "calmeaza-te" sau "relaxeaza-te"? Nimic nu o infurie mai tare pe o femeie decat sa ii spui sa se calmeze atunci cand este aproape sa faca o criza de nervi.

Un alt lucru pe care barbatii ar trebui sa il evite este "ai vazut cat de murdara este bluza?". Chiar daca este o simpla observatie pentru un barbat, femeia ia aceasta replica drept un afront, iar calitatile sale de gospodina sunt puse greu la incercare.

Mai bine previi decat sa combati, asa ca poti sa asezi singur hainele purtate in cosul cu rufe, inainte ca ea sa te roage sa te imbraci cu ele.

In topul celor mai jignitoare lucruri pentru o femeie, pe o pozitie fruntasa se afla replica "fosta facea lucrurile altfel". Cu fiecare noua relatie, aceste ganduri trebuie sa dispara pentru ca nimic nu este mai jignitor pentru ea decat sa o asezi pe aceeasi pozitie cu cealalata.

Si daca ai observat ca de la un timp se inchide la pantalon cu greutate, mai bine sa tii pentru tine aceasta observatie. Orice aluzie la greutatea ei, chiar daca tie iti place, o va enerva peste masura.

"Nu am chef azi". Chiar daca gandesti acest lucru, incearca sa nu il spui. Gandeste-te ce se va intampla daca data viitoare iti va spune ea acelasi lucru.

Sora ei este foarte frumoasa? Poti spune acest lucru oricui, mai putin partenerei. Incearca sa te lauzi prietenilor cu sora celei de langa tine, dar nu incerca sa ii spui ei cat de frumoasa este sora ei. Va sti ca principalul competitor al ei se afla in familie si se va simti amenintata.

