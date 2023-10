Cea mai adanca piscina din lume are 33 de metri

Inginerul belgian John Beernaerts a construit cea mai adanca piscina din lume. Ea are o adancime de 33 de metri si este in permanenta plina cu 2.5 milioane de litri de apa.

Beernaerts, un pasionat al scufundarilor, a dorit sa realizeze cel mai mare centru sportiv de scufundari, dar s-a limitat la cea mai mare piscina din luma.

El a avut nevoie de 11 ani, patru iubite si alte patru milioane de lire pentru a-si putea vedea visul cu ochii. "Devenise o obsesie. A trebuit sa o construiesc de la A la Z", a spus belgianul.

Piscina poarta numele de Nemo33, iar inventatorul sau a spus ca a dorit doar sa aduca Bahamas-ul la Bruxelles. El este foarte mandru ca inventia este un loc perfect pentru scufundari si ca poate oferi consultanta tuturor celor care se incumeta sa foloseasca mica minune subacvatica.

Fiecare prag de adancime este prevazut cu locuri speciale de oxigen, pentru a oferi posibilitatea instructorului sa ofere indicatii elevului fara a fi nevoie sa iasa la suprafata.

Pana in prezent, peste 100.000 de scufundatori au vizitat piscina Nemo 33. "Sunt oameni care vin saptamanal din momentul in care am deschis piscina. Experienta traita este similara practicarii sedintelor de yoga. Tot stresul acumulat in timpul saptamanii dispare intr-o clipa", a spus inginerul.

Ads