Tatuajele au reprezentat una dintre cele mai bune metode de exprimare. De la arta la kitch, acestea au fost si vor ramane in continuare extrem de controversate.

Considerat o podoaba si un semn de apartenenta, stramosii nostri au folosit tatuajul ca pe o metoda de exprimare.

Un tatuaj reprezinta vointa de a intra in actiune, de a fi indraznet si neinfricat, dar si dorinta de a inspira frica.

Mai greu de inteles este ce au vrut de fapt sa exprime cei mai tatuati oameni din lume, prezentati de Odee.com.

1. Rick: Baiatul Zombie

A petrecut aproape 24 de ore in saloanele de tatuaj si a cheltuit 4.075 de dolari canadieni pentru a arata astfel. Tatuajele l-au facut extrem de celebru pe Internet.

2. Dennis Avner: Barbatul pisica

A suferit interventii chirurgicale incredibile pentru a arata ca un tigru. Modificarile includ tatuaje extinse, implanturi transdermice, implanturi subdermale pentru a schimba forma fetei si modelarea dintilor.

3. Julia Gnuse: Doamna ilustrata

S-a nascut cu o afectiune prin care pielea i se umfla, in mod regulat, formandu-se basici, ramand apoi pe fiecare loc cu cicatrici. A inceput initial sa isi aplice tatuaje pe zonele afectate. In 10 ani a ajuns sa-si tatueze tot corpul si detine recordul Guinness pentru cea mai tatuata femeie din lume.

4. Tom Leppard: Barbatul Leopard

Considerat odinioara de catre Guiness Book cel mai tatuat om din lume, Tom Leppard, acum in varsta de 73 de ani, a cheltuit 5.500 de lire pentru a arata asa.

A trait izolat pe o insula de unde in fiecare saptamana, fostul soldat se intorcea la civilizatie pentru a cumpara bunuri si a-si ridica pensia.

5. Eric Sprague: Barbatul Soparla

Nascut sub numele de Eric Sprague in 1972, Barbatul Soparla a fost unul dintre primii oameni care si-a despicat limba in doua. Trasformarea in soparla a durat 37 de ani si a presupus 700 de ore de tature, cinci coarne de teflon implantate sub piele, ascutirea dintilor si bifurcatia limbii.

6. Horace Ridler: Barbatul Zebra

Horace a fost un aristocrat englez care a revenit la Londra dupa Primul Razboi Mondial, unde a inceput transformarea sa intr-unul dintre cele mai mari ciudatenii din lume. Tatuat din cap pana-n picioare in dungi alb-negru, el a devenit Omul Zebra.

"Eu sunt doar un om obisnuit," a declarat acesta cu putin timp inainte de moartea sa, in 1969.

7. Lucky Diamond Rich: Cea mai tatuata persoana din lume

Originar din Australia, Lucky a petrecut peste 1.000 de ore pentru a se tatua. Initial a inceput sa isi tatueze corpul cu mai multe culori, dar ulterior a optat pentru o acoperire de 100% a corpului cu cerneala neagra, inclusiv pleoapele, pielea delicata dintre degetele de la picioare, in urechi, si chiar si gingiile lui.

8. Paul Lawrence: Enigma

Are tot corpul acoperit cu tatuaje sub forma de puzzle. Se considera un muzician implinit.

9. Femeia Tigru: Fosta sotie a Enigmei

Are tatuaje pe toate partile corpului si poarta mustati de tigru atasate prin piercing pe fata. A fost casatorita cu "Enigma". Au divortat, iar acum lucreaza la un magazin de tatuaje in Austin, Texas.

10. Etienne Dumont: Arta de a fi

Etienne Dumont este critic de arta si cultura pentru un ziar de la Geneva. Este acoperit din cap pana in picioare cu unele dintre cele mai vibrante tatuajele facute vreodata. El are, de asemenea, implanturi de silicon sub piele, care dau aspectul coarne, si cercei imensi.

