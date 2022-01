Cel mai lung bulz din lume, in Romania

Localnicii din localitatea Turia, judetul Covasna, vor sa cucereasca recordul mondial la cel mai mare bulz de mamaliga cu branza.

Astfel ca ei vor face un bulz de mamaliga cu branza in lungime de 150 de metri va fi preparat, duminica, in judetul Covasna, cu ocazia Zilelor Turiei, informeaza NewsIn. Primarul comunei, Daragus Attila, a declarat marti ca bulzul preparat in Turia va fi un adevarat record mondial, pe care il vor si omologa, avand in vedere lungimea considerabila a acestuia.

La prepararea bulzului vor lucra minim 300 de persoane, iar la fiecare kilogram de mamaliga se va folosi unul de branza. In urma cu doi ani, bulzul a atins o lungime de 81,1 metri, pentru ca anul trecut sa ajunga la 113 metri.

Odata omologat ca nou record mondial, bulzul de 110 metri va fi oferit gratuit turistilor si localnicilor, care il vor putea savura pe saturate, alaturi de alte delicatese specifice zonei, incepand cu nelipsitul kurtos-kalacs, traditionalul colac secuiesc.

Judetul Covasna a devenit cunoscut prin produsele sale de dimensiuni gigantice, dupa ce in luna august aici s-a preparato inghetata cu o lungime de 100 de metri. De asemenea, nu trebuie uitate tocanitele uriase, spuma de zmeura preparata din sute de kg de fructe sau un kurtos-kolacs de 5 metri.

Ads