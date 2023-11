Chilipir: insula de vanzare, cu 400.000 de euro

Compania imobiliara Coldwell Banker Affiliates of Romania (CBAR) a introdus pe piata un nou serviciu imobiliar, prezentat intr-un catalog de lux, prin care ofera romanilor posibilitatea de a cumpera insule din diverse zone ale lumii, informeaza NewsIn.

Preturile variaza intre 350.000 de euro si 27 de milioane de euro, a anuntat luni conducerea companiei.

"Promovam insule din America de Nord, Caraibe, America de Sud, Europa, Asia si Pacificul de Sud, cu preturi de la cateva sute de mii de euro pana la 27 de milioane de euro", a spus Violeta Cernica, project manager la CBAR.

Cele mai scumpe insule din catalog sunt in micul arhipelag Bora Bora din Caraibe, unde insula Motu Tane (foto) poate fi cumparata cu 27 de milioane de euro. In arhipelagul Fiji, insula Blue Lagoon poate fi achizitionata cu 25 de milioane de euro.

Printre cele mai ieftine insule scoase la vanzare este Pearl Lagoon Island din arhipelagul insulele Cook, in Pacificul de Sud, care costa 340.000 de euro, sau Blue Hole Caye, in Belize, Caraibe, care poate fi cumparata cu 442.000 de euro. Preturile insulelor difera in functie de marime, pozitionare, acces, dezvoltarea zonei, utilitati, infrastructura si facilitati.

Potrivit reprezentantilor companiei, cumparatorii achizitioneaza insule neamenajate la un pret accesibil, urmand ca ulterior sa construiasca locuinte, pentru a le vinde, sau pentru amenajarea unor statiuni. Sunt si persoane care cumpara insulele, pentru ca vor sa se retraga pe ele pentru tot restul vietii.