Computerele, un real pericol pentru copii

Autor: Teodora Bodeanu
Miercuri, 10 Iunie 2009, ora 21:18
1605 citiri
Computerele, un real pericol pentru copii
Foto: Ycorpblog

Accidentarile legate de computere s-au inmultit de sapte ori, cei mai afectati fiind copiii, potrivit unui studiu din Statele Unite.

Intre 1994 si 2006, peste 78.000 de persoane au fost tratate pentru astfel de accidente, in spitalele din Statele Unite, relateaza BBC News.

In cei 13 ani, cat a durat studiul, rata accidentelor legate de computere a crescut cu 732%, adica mai mult decat dublul cresterii numarului proprietarilor de astfel de dispozitive.

Copiii cu varste sub cinci ani prezinta cele mai multe rani, cauzate de impiedicarea de firele de la calculatoare sau de lovituri la cap de monitoare care au cazut de la locul lor.

Pentru a dezvolta metode de evitare a acestor accidente, cercetatorii spun ca este nevoie de mai multe informatii despre tipurile de computere si echipamentele folosite, despre asezarea lor si despre mobila folosita pentru depozitare.

"Data fiind cresterea numarului de rani grave provocate de computere, este nevoie de eforturi mai mari pentru a le preveni, in special in cazul copiilor", a spus un purtator de cuvant al Societatii Regale pentru Prevenirea Accidentelor, din Marea Britanie, unde, in 2002, peste un sfert din incidente au implicat copii cu varste sub 15 ani.

Societatea a oferit si cateva sfaturi pentru evitarea accidentarilor. Acestea se intampla cand va grabiti, asa ca, in momentul cand carati un computer, uitati-va atent pe unde calcati si nu incercati sa ridicati prea mult dintr-un foc.

De asemenea, trebuie sa pozitionati calculatoarele astfel incat cei mici sa nu aiba acces si sa acoperiti firele, pentru a evita impiedicarile.

