Copiii rusilor au nume patriotice

Luati de un val de patriotism, rusii au inceput sa aleaga pentru copiii lor prenume ca Rossia (Rusia), Kosmos (Cosmos) sau Vyborina (derivat din cuvantul "alegeri").

"Pluteste ceva in aer, chiar daca e vorba de cazuri izolate", a declarat Evguenia Smirnova, purtatoare de cuvant a Biroului de la Evidenta Populatiei din Moscova, informeaza Evenimentul Zilei.

In Khakassie (Siberia), o fetita nascuta in ziua alegerilor legislative, a fost botezata Vyborina (din "alegeri"). La Nijni Taguil, in Muntii Ural, un bebelus a primit prenumele de Rossia, iar un altul pe cel de Privatizatsia.

Psihologul Olga Makhovskada afirma ca rusii incep, incet-incet, sa "sacralizeze puterea". "Statul e perceput de ei ca un simbol si ei vor sa i se acocieze, vor sa faca parte din el", a spus psihologul.

Dupa prabusirea URSS si perioada grea a anilor '90, "tara a inceput sa se redreseze, ceea ce a provocat un val de patriotism", a aratat analistul Alexed' Makarkine, de la Centrul de tehnologii politice.

Primele "victime" ale acestei tendinte au aparut in anii 1920-1930. La acea vreme, tanarul regim sovietic ateu inlocuise ceremonia religioasa printr-un "botez rosu" sub un drapel cu secera si ciocanul, in prezenta unui comisar bolsevic, in locul unui preot.

Multi dintre copiii botezati Traktor (Tractor) sau Oktiabrina (Revolutia bolsevica din octombrie) si-au schimbat la scurt timp prenumele.