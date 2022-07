Cu serpii la plimbare prin centrul orasului

Localnicii din oraselul italian Abruzzo il sarbatoresc de sute de ani la incepului lunii mai pe Sfantul Dominic intr-un mod cu totul si cu totul neobisnuit, aducandu-i drept ofranda sute de serpi, informeaza The Telegraph.

Deoarece legenda spune ca sfantul a reusit sa inlature veninul serpilor si sa ii transforme in reptile pasnice, in prima zi de joi a lunii mai, italienii aduc in piata orasului sute de astfel de reptile pe care le inlantuiesc de gatul statuii sfantului, care participa astfel la un intreg ceremonial.

La sarbatoarea protectorului reptilelor vin oameni de toate varstele dar si serpi de toate dimensiunile, cu o singura exceptie, vipera mica, singurul sarpe veninos al Italiei.

