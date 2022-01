Cum ar putea deveni Sahara o zona verde?

O echipa de arhitecti si ingineri isi doreste sa transforme desertul Sahara intr-o adevarata zona verde.

Proiectul Sahara Forest, care a inceput deja sa fie dezvoltat in Tenerife, Oman si in Emiratele Arabe Unite, prevede construirea a sute de sere uriase, prevazute cu panouri solare, menite sa genereze electricitate prin activarea unor turbine, relateaza The Guardian.

Cercetatorii spun ca sistemul reprezinta o modalitate deja dovedita de a transforma mediile aride. Ferma solara utilizeaza instalatii care evapora apa marina si pompeaza aer rece si umed in sere.

Prin acest procedeu, caldura din interior poate sa fie redusa cu circa 15 grade Celsius, in comparatie cu temperatura din exterior.

Proiectantii au precizat ca in aceste sere pot fi cultivate aproape orice fel de plante. In serele demonstrative cresc deja legume precum rosii si castraveti. In ceea ce priveste ingrasamintele necesare dezvoltarii acestor culturi, ele pot fi extrase din mare.

Costul Proiectului Sahara Forest ar putea fi destul de scazut. Daca s-ar construi sere pe 20 de hectare costurile ar ajunge la 80 de milioane de euro.

Noile sere ar putea contribui la regenerarea panzelor freatice, a caror salinitate a crescut tot mai mult in urma exploatarii intensive practicate de serele de tip obisnuit, care extrag apa din sol.

