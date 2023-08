Cum transforma gerul o masina intr-o opera de arta (Galerie Foto)

Un britanic nu si-a mai recunoscut masina miercuri dimineata, dupa ce aceasta fusese decorata cu forme spectaculoase de graffiti din gheata de gerul puternic de peste noapte.

Artistul, gerul de peste noapte, i-a transformat masina lui Robert Baker intr-un incredibil desen post-modern de graffiti din gheata, informeaza cotidianul britanic Daily Mail.

Desenele din gheata au acoperit masina in intregime dupa o noapte geroasa, iar dimineata Robert Baker a fost pus in situatia de a nu-si mai recunoaste propriul autoturism din fata casei.

Baker, in varsta de 76 de ani, iesise afara pentru a pregati de pornire masina sotiei sale. In momentul in care a ajuns langa ea a fost uimit sa constate cum isi poate lasa amprenta gerul asupra unui autoturism.

"Nu mi-a venit sa cred ceea ce am vazut" a spus Baker. Masina, un Rover 45, era acoperita de sute de desene "deosebit de coerente si frumoase" formate din gheata.

