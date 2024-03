Fotografie inedita cu un avion care sparge bariera sunetului

In momentul in care se depaseste bariera sunetului, se produce si un fenomen vizual, dupa cum arata o fotografie a unui avion F-22 Raptor in zbor, realizata in timpul unui exercitiu al fortelor aeriene americane.

Avionul a participat la un exercitiu militar in Golful Alaskai pe 22 iunie 2009, zburand deasupra portavionului USS John C. Steiniss, informeaza LiveScience.

La Mach 1 (1.236 km/ora) se petrece uneori un fenomen vizual, constand in aparitia unui con de vapori, despre care cercetatorii cred ca este un efect al singularitatii Prandtl-Glauert (punctul in care are loc o scadere brusca a presiunii aerului).

Acesta a mai fost constatat si in cazul exploziilor nucleare si in cazul lansarilor de navete spatiale.

