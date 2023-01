In Elvetia e ilegal sa arunci pestisorii aurii la toaleta

In Elvetia a intrat in vigoare o lege care interzice posesorilor de pesti aurii sa-si arunce animalele de suflet la toaleta.

Pentru ca nu putine au fost cazurile in care, odata plictisiti de pestii din acvariu, proprietarii i-au aruncat la toaleta, s-a impus necesitatea aparitiei unei asemenea reglementari. In textul legii se stipuleaza ca pestii aurii au dreptul la o "moarte demna". Cu alte cuvinte, trebuie omorati inainte de a fi aruncati la toaleta. Elvetienii nu mai au voie nici sa pescuiasca cu momeala vie si nici sa arunce "captura" inapoi in apa.

Aceeasi lege care a intrat in vigoare in Elvetia aminteste ca perusii si hamsterii trebuie tinuti in pereche, informeaza France Presse. Cat despre oi si capre, acestea trebuie sa aiba in raza lor vizuala animale din aceeasi specie, se spune in textul legii.

Proprietarii de caini sunt de acum obligati sa ia parte la cursuri in care se studiaza cresterea patrupedelor. Vor fi invatati cum sa se poarte cu animalele lor de companie in asa fel incat riscul de a fi muscati, ei sau persoane din anturaj, sa fie cat mai mic. Si cosmetizarea cainilor, constand in taierea cozii sau a urechilor, este considerata ilegala, fiind scoasa in afara legii.

Desi nu exista satisfactie mai mare pentru porci decat atunci cand se tavalesc prin noroi, legea da dreptul exemplarelor din aceasta specie sa faca dus din cand in cand.

