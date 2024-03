In Romania va fi sarbatorita legal Ziua Barbatului

O noua initiativa legislativa prevede instituirea zilei de 5 mai ca "Zi a Barbatului" si declararea Zilei Femeii si a Zilei Barbatului sarbatori legale, in care nu se lucreaza, scrie "Ziua" de sambata.

Autorii initiativei, printre care si fostul senator Paul Ghitiu, au avut in vedere principiul egalitatii in drepturi, in sensul ca, asa cum pentru sarbatorirea femeilor a fost instituita ziua de 8 martie, data consfiintita de Adunarea Generala a ONU in 1977, si pentru sarbatorirea barbatilor este firesc sa sa se stabileasca o zi, respectiv ziua de 5 mai.

Initiatorii proiectului motiveaza declararea celor doua zile ca sarbatori legale nelucratoare din perspectiva faptului ca Romania are cele mai putine sarbatori legale din intreaga Uniune Europeana, doar 8 fata de 18 cat are, spre exemplu, Slovenia. "In plus, studii si statistici internationale atesta faptul ca romanii au cea mai accentuata stare de stres din Europa. Un popor stresat poate deveni, in timp, neproductiv. Introducerea a doua sarbatori legale ar putea avea un efect benefic pe termen lung", argumenteaza initiatorii.

Paul Ghitiu a precizat ca initiativa a primit aprobarea Consiliului Legislativ, si ca autorii proiectului de lege vor sa adune necesarul de semnaturi de sustinere "intr-o luna, cel tarziu pana la 5 mai".

