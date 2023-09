Iordania incepe sa umple Marea Moarta cu apa din Marea Rosie

Iordania va incepe sa umple Marea Moarta cu apa sarata, in pofida temerilor activistilor pentru mediu, care sustin ca ecosistemul delicat al celei mai sarate mari a lumii poate fi deranjat.

Nivelul apei in Marea Moarta scade cu mai mult de un metru pe an- Marea Moarta moare la propriu, scrie The Telegraph.

Guvernul de la Amman a anuntat ca intentioneaza sa extraga peste 300 de milioane de metri cubi de apa din Marea Rosie, pe an, sa pompeze apa intr-o uzina de desalinizare pentru a o face potabila (raspunzand astfel nevoilor populatiei) si sa trimita reziduurile sarate, printr-un tunel, in Marea Moarta.

Un plan similar, asupra caruia au cazut de acord autoritatile iordaniene, israeliene si palestiniene, este in faza de studiu de fezabilitate, insa iordanienii au decis ca nu mai pot astepta. "Iordania va incepe prima faza cu ajutorul tarilor donatoare si investitorilor privati", a explicat ministrul pentru apa, Maysoun Zu'bi.

Activistii pentru mediu sustin insa ca amestecarea celor doua tipuri de apa sarata va avea consecinte ecologice serioase, inclusiv o explozie a algelor in Marea Moarta si distrugerea coralilor si pestilor din Marea Rosie, ca urmare a salinizarii crescande.

Ads