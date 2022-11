Legea le interzice femeilor sa poarte pantaloni in Paris

O lege care le interzice femeilor sa se imbrace cu pantaloni in Paris este in continuare in vigoare, dupa mai mult de 200 de ani.

Legea, despre care opinia publica din Franta abia a aflat, arata ca Parisul este, cel putin teoretic, mai radical si decat Sudanul cand vine vorba de moda, informeaza Daily Telegraph.

Femeilor le-a fost interzis sa se imbrace ca barbatii in 1800 si de atunci legea a rezistat in fata mai multor incercari de a o schimba Potrivit acesteia, orice femeie care vrea sa se imbrace cu pantaloni ar trebui sa ceara autorizatie.

In 1892, legea a fost relaxata pentru ca femeile sa poata purta pantaloni atunci cand calaresc, iar din 1909 se pot imbraca astfel si pariziencele care merg cu bicicleta.

Consiliul General al Parisului a incercat sa anuleze legea in 1969, dar oficialii politiei au afirmat atunci ca nu ar fi o decizie inteleapta pentru ca o astfel de tendinta s-ar putea intoarce.

Cea mai recenta incercare de eliminare a legii a avut loc in 2003. Un parlamentar din partidul lui Nicholas Sarkozy a cerut atunci guvernului acest lucru, dar i s-a spus ca e mai bine ca o lege sa nu se mai aplice decat sa lase statul sa intervina.

Ads