Legi americane inutile si absurde

Despre sistemul legislativ american parerile sunt impartite, dar stim cu totii ca exista si dificultati... de formulare: legi inutile care inca nu au fost abrogate, exista peste tot in lume. Insa Statele Unite au de departe cele mai amuzante si ciudate legi inca in vigoare, diferite de la stat la stat. Site-ul dumblaws.com enumera cateva ... sute de legi inca in vigoare, de care nimeni nu se "impiedica":

In Alabama exista o lege care spune ca nu ai voie sa conduci descult. Probabil ca atunci cand se dau amenzi trebuie sa arati si un pantof pentru a confirma respectarea legii din acest punct de vedere...

Tot in Alabama este interzis sa porti mustata falsa, dar doar daca aceatsa starneste rasul in biserica.

De asemenea, daca ai mainile ocupate si ai cumparat o inghetata in con este interzis sa il asezi in buzunarul de la spate al pantalonilor. Probabil ca cei care au facut aceasta lege se gandeau la problemele de igiena personala care pot aparea in vazul lumii.

O lege care are ca pedeapsa posibila condamnare la moarte spune ca este interzis sa pui sare (de bucatarie) pe sinele de cale ferata. Legea nu specifica insa daca este vorba despre sare din apa marii sau extrasa din subteran.

In Alaska este interzis accesul cangurilor in frizerii. Si atunci apare intrebarea: "oare unde se mai tund acestia?" Nu devine o lege discriminatorie?

Tot in Alaska, in timpul sezonului de vanatoare a ursilor este interzis ca acestia sa fie treziti pentru a fi fotografiati. Carnea de urs se pare ca este mai buna daca acestia au dormit linistiti...

In Arizona este legal pentru un barbat sa isi bata sotia, insa acest lucru nu poate fi facut decat o data pe luna. Vorba romanului: una, dar buna!

Este interzis in Arizona ca intr-o casa sa existe mai mult de 2 vibratoare. Dar daca sunt 3 femei, cu siguranta vor gasi o modalitate de a le imparti.

Daca cineva este prins furand sapun in Arizona, va deveni fara indoiala cel mai curat om... la propriu, pentru ca va fi obligat sa il foloseasca pe tot odata.

O lege pe care probabil locuitori din California nu o stiu spune ca daca vor detona o bomba cu continut nuclear in limitele statului vor primi un premiu de 500 de dolari din partea autoritatilor. O fi

nevoie sa ai cetatenie pentru a beneficia de aceasta prima?

Tot in California, pentru a fi evitate procesele de hartuire sexuala este interzis ca o secretara sa fie singura in birou cu seful ei. Oare daca are doi sefi, ii este permis?

Daca aveti de gand sa hartuiti fluturi in California, ar fi mai bine sa reconsiderati decizia, pentru ca amenda ajunge pana la 500 de dolari.

In Colorado un magazin cu bauturi alcoolice nu are voie sa le vanda, cu exceptia berii al carei continut alcoolic nu depaseste 3,2%.

Asadar, celor care nu se incurca cu pseudo-alcoolul li se recomanda alt stat.

De Craciun in Connecticut nu este voie sa decorati casa decat cu beculete albe. Oare pentru ca este posibil ca un avion sa va aterizeze in curte?

In Washington D.C. singura pozitie sexuala acceptata este cea a "Misionarului". Toate celelalte sunt considerate ilegale. Asa ca atentie la cine va filmeaza in timpul actului sexual, pentru ca Paris Hilton nu s-ar oferi sa va acopere cheltuielile.

In Idaho, daca ai mai mult de 88 de ani, nu mai ai voie sa iti conduci propria motocicleta! Dupa ce implinesti frumoasa varsta, e cazul sa iti vinzi Chopper-ul si sa te asezi la casa ta. Eventual, tunde-ti si pletele!

