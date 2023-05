Magicianul Johannes vrea sa "evadeze" de sub pamant

Johannes este dispus sa-si riste viata pentru a-si implini un vis vechi de opt ani. Magincianul spera sa calce pe urmele celebrilor David Coperfield, Chris Angel si David Blaine, care au reusit sa evadeze dintr-un sicriu ingropat la doi metri sub pamant. In editia speciala de Paste a emisiunii I-Real, Johannes va fi ingropat de viu chiar sub ochiii asistentei.

Legat cu catuse si la maini si la picioare, Johannes va fi asezat intr-un sicriu de sticla si va fi acoperit cu pamant. Ingropat la doi metri adancime... Citeste mai multe pe Vedeta.ro.