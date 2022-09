Mantia invizibila, gata in 2039

O mantie asemanatoare celei folosita de Harry Potter pentru a se face nevazut ar putea fi folosita, in mod curent, in peste 30 de ani.

Printre ciudateniile anului 2039, care acum par de neatins, se afla si jet pack-ul, un motor capabil sa-l propulseze la verticala pe cel care il conduce, asemanator celui folosit de James Bond in Thunderball, relateaza The Telegraph, citand New Scientist. Va putea fi folosit pe distante scurte, pentru a fi evitate zonele aglomerate.

A vedea prin pereti nu va mai fi o problema peste 30 de ani, gratie studiilor extinse legate de ultrasunete. La fel si a ne catara pe pereti, pe verticala, asemeni unor personaje din benzile desenate. Miscarea pe verticala va fi posibila multumita unor manusi si incaltaminte care ne vor da tuturor calitatile lui Spiderman.

New Scientist a publicat recent o lista a inventiilor care vor fi, peste 30 de ani, realitate. Printre acestea se mai afla si un dispozitiv care traduce, in timp real, din orice limba, discursul cuiva. Un asemenea dispozitiv deja este folosit de soldatii americani in Irak, araba fiind tradusa in engleza.

Dar cea mai surprinzatoare inventie pare sa fie o "masinarie de vinedecat la purtator", capabila sa descopere si sa vindece "ranile" care nu se vad, dificil de localizat.

A.S.

