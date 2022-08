Marele Zid Chinezesc devine din ce in ce mai mic

Furtunile de nisip ce s-au abatut, din ce in ce mai des, in nordul Chinei, au inceput sa distruga sectiuni ale Marelui Zid, lasandu-l in urma surpat si avariat.

Din pricina acestor furtuni, zidul ar putea chiar sa si dispara in

urmatorii 20 de ani, au declarat cativa specialisti.

Marele Zid Chinezesc, care saptamana trecuta a fost ales in fruntea

clasamentului noilor Minuni ale Lumii, se intinde pe mai mult de 6.400 de km si "gazduieste", anual, in jur de 10 milioane de vizitatori.

Cu toate astea, o distanta ce masoara in jur de 60 de kilometri, aflata intre comitatul Minqin si provincia Gansu, construita in timpul Dinastiei Han, se pare ca "dispare" rapid.

"Acesta sectiune a Marelui Zid nu a fost facuta dn caramida, ci mai

degraba din noroi, de aceea ea este predispusa eroziunii. Fenomene

asemanatoare se intampla in alte parti ale zidului, insa pe acesta distanta, situatia este mult mai grava" a declarat un cetatean, citandu-l pe directorul muzeului local.

"O portiune mai mare de 40 de kilometri a disparut din Marele Zid, in ultimii ani 20 de ani, din acesta distanta grav afectata", a mai adaugat el.

"De asemena, inaltimea zidului a fost redusa de la cinci la doi metri, in unele locuri, iar turnurile au disparut complet."

Marele Zid Chinezesc, a fost reconstruit de mai multe ori, pe parcursul

anilor. Cu toate acestea mai multe portiuni ale zidului au suferit pagube serioase din cauza vremii si oamenilor.

