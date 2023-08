Mercur si Marte au fost despartite la nastere?

Oamenii de stiinta au descoperit ca, daca se "aliniaza" planetele Mercur, Venus, Pamantul si Marte, pe baza distantei de la Soare la ele, marimea celor patru este distribuita aproape simetric, cele doua mai mari fiind incadrate de cele doua mai mici.

Nu poate fi vorba despre o coincidenta - daca acest model a aparut dintr-un inel de materie din jurul Soarelui, informeaza publicatia New Scientist.

Brad Hansen de la Universitatea Califonia, Los Angeles, a construit o simulare numerica, pentru a descoperi cum a evoluat un inel de materie prezent in jurul Soarelui la inceputul sistemului solar.

Omul de stiinta a descoperit ca doua planete mai mari se formeaza in mod normal spre laturile interioara si exterioara a inelului, corespunzand Terrei si planetei Venus.

Un numar de corpuri mai mici se formeaza in interiorul inelului. Acestea sunt in general imprastiate de cele doua corpuri mari, insa daca au parte de vreo coliziune, se transforma in corpuri cu o orbita stabila, similara cu cele ale planetelor Mercur si Marte.

O data aflate in afara inelului, nu isi mai maresc masa si raman mici.

Intr-una din simulari, Pamantul a primit si el o lovitura, similara cu cea care se crede ca a datt nastere Lunii.

"Aceasta teorie corespunde cu cateva trasaturi ale planetelor Mercur si Marte" sustine Hansen, care si-a prezentat lucrarea la intalnirea Societatii americane de Astronomie de la Long Beach, California.