Naveta Endeavour s-a desprins de ISS

Naveta spatiala Endeavour s-a desprins vineri de portul de andocare al Statiei Spatiale Internationale (ISS), incepandu-si calatoria inapoi spre

Pamant si urmind sa aterizeze duminica, a anuntat NASA.

Endeavour, cu un echipaj format din sapte membri, cinci barbati si doua femei, incheie o misiune de 15 zile, destinata in principal pregatirii ISS pentru a primi, incepand cu 2009, un echipaj permanent de sase membri, in loc de trei, cati se afla in prezent pe Statia Spatiala Internationala, informeaza Agerpres.

Acesta este al 27-lea zbor al unei navete spre ISS si intervine la aproape 10 ani dupa prima misiune de extindere a Statiei, la 20 noiembrie 1998.