Nunta perfecta s-a transformat in cosmar

Britanica Sophie Clarke, in varsta de 29 de ani, si-a petrecut trei ani din viata planuind nunta perfecta.

Gasise barbatul perfect, locatia ideala si chiar mijlocul de locomotie la care visase de cand era o copila. Din pacate, in ziua cea mare, totul s-a transformat intr-un fiasco, cu consecinte grave pentru mireasa.

Rochia de 2.000 de lire sterline ii venea perfect. Caleasca eleganta o astepta in fata casei. Si mirele, cel cu care urma sa-si petreaca restul vietii o astepta la biserica St Leonard's din Bretforton.

Drumul pana acolo era atat de lung pentru cea care urma sa devina sotia lui Karl Woods... Si asa si avea sa fie, conform Daily Mail.

Mandra in caleasca sa, alaturi de tatal sau, Sophie nu avea de unde sa stie ca acest drum ar fi putut fi ultimul pentru ea. Nu se stie din ce motiv, la un moment dat, calul a uitat de trap, incepand sa goneasca. Birjarul si asistentul sau au fost aruncati de pe capra, animalul nemaiavand pe nimeni care sa-l mane. Incercarile celor din trafic de a-l opri s-au soldat cu esecuri. O masina care s-a postat intentionat in fata calestii si a calului, pentru a incetini si opri animalul, n-a reusit mare lucru, caleasca intrand in plin in vehicul.

Mireasa a fost aruncata din caleasca, ajungand pe caldaram. La numai cativa centimetri de fata sa se afla roata, care ar fi putut sa-i lase semne pentru toata viata. Din fericire, tatal ei, Bob Clarke, a ajutat-o, din mers, sa se urce inapoi in caleasca. In doar cateva secunde, vazand traiectoria si viteza cu care gonea calul, tatal s-a razgandit si si-a aruncat fiica din caleasca, procedand si el la fel.

In cele din urma, paramedicii au sosit la locul accidentului si au recuperat victimele. In timp ce birjarul si asistentul sau s-au ales cu cateva zgarieturi, tanara a trebuit sa petreaca mai mult timp in spital. N-a tinut, insa, cont de avertizare, planuind nunta, una restransa, doar in familie, pentru luna ianuarie.

Calul a fost gasit pascand pe o pajiste din apropiere. Nu se stie ce l-a speriat intr-un asemenea hal incat a facut ca cei 15.000 de lire sterline investiti in nunta sa fie aruncati pe apa sambetei.