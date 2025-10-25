O secta rusa asteapta sfarsitul lumii intr-o grota in pericol de prabusire

Autor: Madalina Ionescu
Duminica, 30 Martie 2008, ora 08:19
2253 citiri
O secta rusa asteapta sfarsitul lumii intr-o grota in pericol de prabusire

35 de sectanti rusi asteaptau sfarsitul lumii inchisi intr-o grota, de aproape o jumatate de an. Dupa cum a prezis liderul sectei lor, Piotr Kuznetov, sfarsitul lumii va veni in luna mai a acestui an, relateaza The Guardian.

Autoritatile au reusit, sambata, sa convinga sapte femei sa iasa din grota care ameninta sa se surpe din cauza apei infiltrate, dupa ce Kuznetov, care urmeaza un tratament psihiatric, a fost adus la fata locului, pentru negocieri intre autoritati si discipolii sai.

Cele sapte femei s-au mutat in casa lui Kuznetov (foto), situata intr-un sat din apropiere, unde vor trai in izolare pana in luna mai. Politia incearca sa ii convinga si pe ceilalti 28 sa iasa din grota, deoarece exista pericolul ca adapostul sa se prabuseasca.

29 de sateni din Nikolskoie au disparut de acasa si s-au mutat, in octombrie 2007, in grota din apropierea Moscovei si refuza sa mai comunice cu lumea.

In grupul initial se aflau 25 de adulti si patru copii, unul dintre ei avand 1 an si patru luni.

#secta, #rusi, #Rusia, #sfarsitul lumii , #experiment
