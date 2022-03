Picteaza cu penisul si vrea premiu pentru autoportret (Galerie Foto)

Pictorul australian Pricasso, care isi foloseste penisul in loc de pensula, s-a inscris in competitia pentru un premiu acordat celui mai bun autoportret, transmite Reuters.

Pe numele lui real Tim Patch, Pricasso isi expune tablourile la targuri din intreaga lume, dar acum a decis sa intre serios pe piata de arta si concureaza cu un autoportret, pictat in stilul sau special, la Premiul Archibald al Australiei.

La sectiunea de portrete din competitia de anul trecut, Pricasso a participat cu o pictura care il reprezenta pe un chirurg plastician, dar opera lui nu a impresionat juriul. Tabloul din acest an este un autoportret nud, artistul purtand doar o palarie si tinand o panza in dreptul "pensulei".

Galeria de Arta New South Wales din Sydney se asteapta la inscrierea in concurs a 700 de picturi. Castigatorul va fi anuntat in luna martie.

