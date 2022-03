Prostituatele mor de 40 de ori mai repede

Statisticile arata ca femeile care vand servicii sexuale au o rata a mortalitatii de 40 de ori mai mare decat a populatiei generale. Decesele prostituatelor sunt aproape intotdeauna de tip violent, relateaza Gardianul in editia de miercuri.

Dupa lungi dezbateri organizate la Palatul Parlamentului, marti, s-a ajuns la concluzia ca prostitutia nu va fi legalizata in Romania.

Asociatia Caritas din Bucuresti sustine ca rata ridicata a mortalitatii, bolilor si traumelor fizice si psihice in randul femeilor care practica prostitutia demonstreaza ca guvernele trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a elimina prostitutia, care este o forma de violenta impotriva femeii si o crima impotriva demnitatii umane.

"In definitiv, legalizarea prostitutiei mareste numarul de persoane traficate in acest scop, transforma pestii in onesti oameni de afaceri si abandoneaza victimele unui sistem inuman de tratament din partea clientilor", a declarat dr. Janice Raymond, director al organizatiei Coalitia impotriva Traficului de Femei (CATW), organizatie internationala care se lupta cu acest flagel in toata lumea.

Conform datelor furnizate de catre Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) si de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), in 2006, in Romania au fost traficate 2.285 de persoane.

Din totalul victimelor, cel mai numeros segment este constituit de catre femei cu varsta cuprinsa intre 18-25 de ani (43,85%), urmat de cel al femeilor cu varsta mai mare de 25 de ani (18,60%), de barbati cu varsta peste 25 de ani (15,97%) si cel al minorelor intre 14-17 de ani (11,9%).

In anul 2006, din totalul victimelor identificate de catre structurile specializate ale politiei, 63,5% au fost traficate in scopul exploatarii sexuale, 27,31% in scopul exploatarii prin munca, 8,01% pentru cersetorie, iar 1,18% au fost exploatate prin alte forme.

In anul 2007, conform datelor furnizate de DIICOT, pana la data de 30 iunie, un total de 1.549 de persoane au fost traficate, dintre care 170 in interiorul Romaniei si 1.379 in exteriorul tarii.

La nivel mondial, sunt traficate anual aproximativ 600.000 - 800.000 de persoane, in aproximativ 80% din cazuri fiind vorba de femei si fete.