S-a descoperit cea mai veche panza de paianjen din lume

Cea mai veche panza de paianjen, tesuta inca de pe vremea dinozaurilor, a fost descoperita intr-o bucata de chihlimbar pe o plaja din sudul Marii Britanii.

Oamenii de stiinta de la Universitatea Oxford au descoperit fire minuscule de panza de paianjen in bucata de chihlimbar care s-a format in urma cu 140 milioane de ani, informeaza publicatia britanica The Telegraph.

Aceasta descoperire sugereaza faptul ca paianjenii au aparut cu mult mai inainte decat s-a presupus, chiar inainte de aparitia pe planeta a plantelor cu flori.

Oamenii de stiinta sunt de parere ca panza de paianjen s-a prins in resina de conifer in urma unui incendiu de padure si apoi s-a fosilizat inauntrul chihlimbarului format.

Bucata de chihlimbar a fost gasita pe o plaja unde au mai fost gasite fosile de dinozaur, langa Bexhill, in East Sussex, Marea Britanie, de catre vanatorul amator de fosile, Jamie Hiscocks.

Pana in prezent, cea mai veche panza de paianjen a fost descoperita intr-o bucata de chihlimbar veche de 130 de ani, in Liban.

Chihlimbarul antic este extrem de rar, iar oamenii de stiinta spera ca cel descoperit in Bexhill sa dezvaluie mai multe secrete.