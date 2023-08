Si-a vandut casa pentru operatia estetica a fiicei ei

O britanica si-a vandut casa, in valoare de 280.000 de lire sterline, pentru ca fiica ei sa-si faca o operatie estetica.

Interventia chirurgicala a costat 20.000 de lire sterline, suma cu care britanica a "cumparat" fericirea fiicei ei, informeaza Daily Mail.

Dupa ce a slabit 60 de kilograme, Sally Spaticchia, in varsta de 34 de ani, era nemultumita de faptul ca trupul ei arata ca un "balon dezumflat".

Desi interventia chirurgicala costa 20.000 de lire sterline, mama britanicei si-a vandut casa care valoreaza de 10 ori mai mult. "Nu voi putea niciodata sa-i multumesc indeajuns mamei mele pentru acest ajutor. Este cea mai buna mama din lume si m-a ajutat sa-mi implinesc visul", a declarat Sally.

Britanica a declarat ca a avut probleme cu kilogramele in plus de cand era mica si manca foarte mult pentru a uita de acest disconfort. "In 2002 am decis ca trebuie sa fac ceva in aceasta privinta si am reusit sa slabesc 20 de kilograme.

Dupa ce am slabit am constatat ca aveam un exces de piele, care atarna pe coapse si pe mainile mele. M-am simtit foarte jenata, pentru ca nu puteam sa port hainele care imi placeau. Ma faceau sa arat ca un balon desumflat", a declarat Sally.

Totusi, observand chinul prin care trece fiica ei, Marlene Spaticchia a decis sa-si ajute fiica si a vandut casa. Britanica a anuntat-o pe fata ei dupa ce a vandut casa, pentru a-i face o surpriza placuta. Sally a mai facut o serie de operatii estetice in perioada 2005 - 2008.

"Colegii au inceput sa ma admire si am putut sa port anumite haine, la petreceri, care m-au facut sa ma simt sexy pentru prima oara in viata mea. Pentru toate acestea trebuie sa-i multumesc mamei mele", a declarat britanica.

