Taxiul aerian, acum si in Romania

Pentru romanii cu dare de mana care nu isi mai doresc sa stea ore intregi in trafic exista o solutie alternativa: elicopterul. O ora de zbor cu un taxi elicopter costa 1.600 de euro.

Un elicopter poate sa transporte calatorii pe partia de schi in doar 30 de minute, avand in vedere ca nu este restrictionat in ceea ce priveste viteza pe autostrada. Viteza unui elicopter poate atinge si 300 de kilometri pe ora, potrivit Realitatea TV.

Pana si afacerea cu taxiuri aeriene a fost insa afectata de criza economica, firmele de profil inregistrand scaderi ale cererilor din septembrie.

