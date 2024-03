Top 10 genii din 10 domenii de activitate

Aceasta lista acopera zece din cele mai importante aspecte ale vietii omului, de-a lungul istoriei - nu neaparat cea moderna sau cea antica.

Desi cei mai multi sunt de acord cu aceasta selectie, lista prezentata de Listverse nu este ferita de dispute:

10. Politica

Caius Iulius Caesar Augustus

Alti concurenti: Benjamin Franklin, George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, Abraham Lincoln.

Caius Iulius Caesar a fost unul dintre cei mai importanti lideri din istorie, desi a avut destule vicii. Totusi, Augustus a reusit sa nu ajunga un tiran, nu a lasat puterea sa il corupa de tot si a muncit aproximativ 42 de ani pentru a face din Roma cel mai important oras din lume.

Desi Roma era deja cel mai important oras al lumii, Augustus a reusit sa il faca si mai important. Iulius Caesar a preluat puterea la Roma dupa ce in acest oras se duceau deja lupte pentru putere de 200 de ani.

Caesar a instituit primul serviciu de pompieri care numara de la 500 la 1.000 de persoane in 14 cartiere ale orasului. El a instituit prima forta de politie si a format o armata de 170.000 de soldati bine antrenati. A reparat si modernizat tehnologia construirii drumurilor.

Tot Caesar a abolit taxele pentru agricultorii privati, ieftinind mancarea pentru populatie. Putem sa mentionam si minunatele cladiri pe care le-a construit.

A donat 170 de milioane de sesterti (o suma enorma) pentru formarea unui fond pentru soldatii care s-au retras din serviciu. Asta i-a facut pe soldati sa il iubeasca mai mult ca pe oricine altcineva anuland riscul pentru o lovitura de stat. Ce-i drept, chiar si cetatenii il iubeau. Si senatorii. Aproape toata lumea il iubea. El a dovedit adevarata maxima lui Machiavelli, care spunea ca cel mai bun conducator conduce prin iubire, el fiind mai bun decat acela care conduce prin frica. Cei mai slabi lideri sunt aceia urati de oameni, si dintre acestia au fost foarte multi.

9. Inventii

Leonardo da Vinci

Alti concurenti: Nikola Tesla, Thomas Edison

Da Vinci nu are nevoie de o introducere. Este suficient sa spunem ca el a inventat precursorul robotului, prima parasuta functionabila care a fost testata cu succes in anul 2000 de catre Adrian Nicholas (Nicholas a murit 5 ani mai tarziu, dupa ce o parasuta moderna nu s-a desfacut).

Da Vinci aproape a inventat si elicopterul. Avea nevoie doar de un motor suficient de puternic pentru a-l tine in aer. A inventat mii de alte lucruri.

8. Sculptura

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

Alti concurenti: Bernini, Donatello

Da Vinci a fost un maestru al multor domenii, inclusiv sculptura, dar atunci cand vorbim despre aceasta arta, Michelangelo este liderul absolut. La 26 de ani a inceput lucrul la David, iar printre alte opere celebre ale sale se numara Pieta si proiectul pentru domul basilicii Sfantul Petru.

Retorica

Marcus Tullius Cicero

Alti concurenti: Quintilian, Thucydides, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Sir Winston Churchill, Adolf Hitler, Martin Luther King, Jr.

Orice iubitor de limba latina este familiar cu structura propozitiei ciceroniene. El punea principalul verb cat mai aproape de sfarsitul propozitiei si adesea, propozitiile sale erau foarte lungi. Pe de alta parte, subiectul este pozitionat cat mai aproape de inceput. Propozitia se poate intinde la nesfarsit ...

Geometrie

Arhimede

Alti concurenti: Euclid, Rene Descartes

Arhimede intra de obicei in topul patru al celor mai mari matematicieni, dar aplicatiile sale din geometrie au fost cele care i-au asigurat locul in istorie.

A descoperit principiul fundamental al hidrostaticii prin care a pus bazele acestei importante discipline, in lucrarea in doua volume Periton ochumenon (Despre corpurile plutitoare). in legatura cu aceasta descoperire este citata celebra exclamatie "Eureka!" ("Am gasit!", in greaca moderna εύρηκα, evrika).

in principiu legea lui Arhimede este urmatoarea: "Un corp scufundat intr-un lichid sau gaz este impins ascendent pe verticala cu o forta egala cu greutatea volumului de lichid sau gaz dislocat". Atunci cand forta determinata de presiunea lichidului este mai mare decat greutatea corpului acestea pluteste, iar atunci cand cele 2 forte sunt egale obiectul ramane in echilibru.

5. Fizica moderna

Albert Einstein

Alti concurenti: Christiaan Huyghens, Max Planck, Niels Bohr

Einstein a devenit un sinonim pentru geniu. Mai mult, se afla impreuna ca Arhimede pe lista celor mai buni matematicieni din toate timpurile. A revolutionat toate ramurile fizicii, de la cea nucleara la fizica cuantica, la termodinamica si bineinteles, relativitatea. El a descoperit ca atunci cand ai de-a face cu ceva atat de mare ca Universul, este probabil sa se intample lucruri ciudate cu timpul.

4. Literatura

William Shakespeare

Alti candidati: Homer, Dante Aligheri, Cervantes

Foarte putini oameni pot spune ca sunt maestri absoluti intr-un domeniu, iar literatura este compusa din multe subcategorii: poezie, proza, fictiune, non-fictiune ... fiecare cu maestrul ei. Totusi, Shakespeare este recunoscut aproape universal drept maestrul dramei, al poeziei dramatice, al sonetelor, fictiunii si non-fictiunii dramatice.

3. Filosofie

Aristotel

Alti concurenti: Socrate, Platon

Chiar si in zilele noastre, dupa aparitia unor minti luminate ca acelea ale lui Kant, Friederich Nietzsche, Hume, Decartes ... filosofia moderna se bazeaza pe principiile si metodele lui Aristotel, care a invatat de la Platon, care a invatat de la Socrates. Totusi, mostenirea lasata de Aristotel consta in teorii legate de orice de la biologie la etica, logica, politica, poezie si fizica. El a fost primul care a distins mamiferele acvatice, ca balenele si delfinii, de pesti. Daca ai dedus vreodata ceva, ai facut-o folosind o metoda formalizata de Aristotel.

2. Matematica

Sir Isaac Newton

Alti concurenti: Carls Friedrich Gauss, Albert Einstein, Arhimede

Daca oamenii vor ajunge vreodata sa puna piciorul pe o planeta unde sa traiasca o specie cu o inteligenta cel putin comparabila cu a noastra, atunci asta se va intampla in numele lui Isaac Newton.

El este savantul aflat la originea teoriilor stiintifice care vor revolutiona stiinta, in domeniul opticii, matematicii si in special al mecanicii.

Newton a fost primul care a demonstrat ca legile naturii guverneaza atat miscarea globului terestru, cat si a altor corpuri ceresti, intuind ca orbitele pot fi nu numai eliptice, dar si hiperbolice sau parabolice. Tot el a aratat ca lumina alba este o lumina compusa din radiatii monocromatice de diferite culori.

Newton a fost un fizician, inainte de toate. Laboratorul sau urias a fost domeniul astronomiei, iar instrumentele sale geniale au fost metodele matematice, unele dintre ele inventate de el insusi.

1. Muzica

Johan Senastian Bach

Alti concurenti: Palestrina, muzica renascentista; Wolfgang Amadeus Mozart, muzica clasica; Ludwig van Beethoven, muzica romantica.

Este considerat in mod unanim ca unul din cei mai mari muzicieni ai lumii. Operele sale sunt apreciate pentru profunzimea intelectuala, stapanirea mijloacelor tehnice si expresive, pentru frumusetea artistica.

Bach nu s-a rupt de viata omului si de idealurile sale. Vastitatea si diversitatea temelor bachiene, clocotul mereu viu al muzicii sale indreptatesc cuvintele lui Beethoven: "Nu parau, ci ocean trebuia sa se numeasca" (in germana, Bach=parau).

