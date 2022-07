One shall stand, one shall fall. In aceasta fraza isi are baza, tot ceea ce inseamna The Transformers. Inca din copilarie, visam sa vad un film cu The Transformers.

A aparut cel animat, insa nu mi-a fost de ajuns. Inca 10 serii ale serialului TV, tot nu m-au satisfacut.

Pe la sfarsitul lui 2006, am vazut pe net un trailer care anunta ca Steven Spielberg si Michael Bay isi unesc fortele pentru a aduce ... continuarea.