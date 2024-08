Trei perspective spatiale pentru portretul Caii Lactee

Cele trei super telescoape ale NASA si-au unit puterile pentru a crea o spectaculoasa imagine compozita a centrului Caii Lactee, in premiera internationala.

Imaginea obtinuta prin combinarea instantaneelor realizate de telescoapele spatiale Hubble si Spitzer si Observatorul Chandra X-ray, a fost data publicitatii, marti, de catre NASA, pentru a celebra Anul International al Astronomiei, la 400 de ani dupa ce Galileo Galilei a privit pentru prima data spre cer, arata Space.com.

Expertii celor trei observatoare spatiale au asamblat cu atentie imaginile obtinute in infrarosu de telescopul spatial Spitzer si cele realizate in infrarosu apropiat (n.r. cele mai scurte lungimi de unda ale gamei infrarosu) de telescopul Hubble, combinate cu o perspectiva completa in raze X a Observatorului Chandra, relizand un mozaic inedit al centrului Caii Lactee.

