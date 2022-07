Ultima moda in Marea Britanie: mireasa in lana de oaie

O crescatoare de oi din Marea Britanie s-a casatorit imbracata intr-o rochie de mireasa realizata integral din lana oilor pe care le pastoreste.

Louise Fairbrun, o crescatoare de oi, in varsta de 38 de ani, din Risby, Marea Britanie, si-a creat rochia de mireasa din lana oilor sale, premiata la mai multe concursuri nationale, potrivit Daily Mail.

"Mi-am dorit ca rochia mea sa arate la fel ca orice alta rochie de mireasa iar oamenii sa nu-si dea seama ca e facuta din lana pana nu se apropie de mine", spune fericita mireasa.

Desi a folosit propriul material, rochia a costat-o pe britanica peste 1.700 de euro iar realizarea ei a durat 67 de ore, insa mireasa spune ca au meritat toti banii, iar mirele este si el incantat .

"Am vrut sa le dovedesc oamenilor ca lana nu este doar un material din care se fac caciuli de iarna si ca ar putea sa fie la fel de prezenta in moda ca si in trecut", a mai spus proaspata doamna Fairbrun.