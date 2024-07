Un bebelus a scapat ca prin minune de sub rotile unui tren (Video)

Un copil de numai sase luni a scapat ca prin urechile acului dupa ce caruciorul in care se afla a alunecat pe sinele de cale ferata, in fata unui tren care tocmai intra in gara.

Pasagerii aflati joi pe peronul unei gari din Melbourne, Australia, au privit inmarmuriti cum un carucior neasigurat in care se afla un nou-nascut a cazut pe sinele de cale ferata, exact in fata rotilor unui tren, potrivit CNN.

Caruciorul a fost acrosat de tren si impins aproximativ 30 de metri, inainte ca trenul sa poata frana complet, insa bebelusul a scapat cu viata, alegandu-se numai cu o taietura pe frunte.

Copilul a fost dus la spital unde doctorii l-au pansat si l-au lasat sa plece acasa, declarand ca micutul este in afara oricarui pericol.

Imaginile au fost surprinse de sistemul de supraveghere video al garii si au fost difuzate apoi de postul de televiziune australian Channel 7.

Ironia sortii a facut ca incidentul sa se produca la numai o zi dupa lansarea unei campanii sociale care-i atentioneaza pe parinti sa aiba mai multa grija cand isi lasa carucioarele cu copii pe peroanele garilor.

