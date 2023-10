Un iceberg gigant se indreapta spre Australia

Australia este faimoasa pentru plajele insorite, surferii si caldura placuta de pe malul oceanului. Asa ca nu mica le-a fost mirarea locuitorilor insulei MacQuarie atunci cand au vazut in larg, la aproximativ cinci mile marine, un iceberg gigant care se indrepta spre ei.

Insula se afla la jumatatea distantei dintre Antarctica si Australia. Icebergul are o inaltime de 50 de metri, o lungime de 500 de metri si a fost vazut pentru prima data joi, anunta Daily Mail. Desi nu este un lucru neobisnuit ca fragmente din ghetari sa ajunga, dusi de curentii oceanului, aproape de continentul vecin, este pentru prima data cand un ghetar de o asemenea marime ajunge atat de aproape de tarmul insulei MaCQuarie.

Potrivit specialistilor, este putin probabil insa ca enorma cantitate de gheata sa puna in pericol populatia si foarte probabil sa se topeasca pana sa ajunga la insula. In cel mai grav caz, ar putea ridica probleme navelor aflate in zona.

(M.M.)

Ads