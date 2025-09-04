Un nou sport face senzatie, boardingul pe versantii vulcanilor activi

Autor: Anca Serghescu
Duminica, 10 Mai 2009, ora 09:00
2602 citiri
Un nou sport face senzatie, boardingul pe versantii vulcanilor activi

Un grup de aventurieri dornici de senzatii mari a pus bazele unui nou sport care presupune alunecarea pe o placa din lemn pe versantii vulcanilor activi.

Viteza cu care "sportivii" echipati in costume protectoare si casti coboara este de aproximativ 80 de kilometri la ora, relateaza The Telegraph.

Sportul a aparut in urma cu patru ani. Numai in Nicaragua, vulcanul activ Cerro Negro a atras, din 2004, 10.000 de iubitori de adrenalina.

Cerro Negro este cel mai tanar vulcan din America Centrala. Acesta este si unul dintre cei mai activi vulcani din Nicaragua, ultima oara erupand in 1999, pentru a 20 de oara din 1850.

Cel care a pus bazele acestui sport este Phillip Southan, care organizeaza si tururi pe versantii vulcanului. Se poate cobori, spune el, in deplina siguranta, chiar daca cel care se da cu placa nu are pic de experienta in acest sport.

