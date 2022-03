Un pilot mahmur voia sa se suie la mansa unui avion cu 300 de pasageri

Un pilot mahmur a fost arestat pe un aeroport din Marea Britanie, in timp ce se pregatea sa urce la comanda unui avion cu 300 de pasageri la bord.

Personalul la securitate al Terminalului 3 de pe aeroportul Heathrow din Marea Britanie a simtit miros de alcool in respiratia pilotului Daniel Dufour, in varsta de 45 de ani, si a alertat autoritatile competente sa intervina in astfel de cazuri, informeaza The Sun.

Politia a aflat ca pilotul bause cu o seara inainte impreuna cu mai multi colegi, insa a doua zi nu se trezise inca. Dupa ce a fost supus unor teste pentru stabilirea alcoolemiei, Dufor a fost arestat.

Potrivit unor surse din politie, pilotul a ramas uimit de rezultatul testului si, dupa cum afirma o alta persoana, mai avea putin si plangea.

