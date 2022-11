Un sinucigas a castigat procesul cu doctorii care l-au salvat

Un britanic a castigat 90.000 de lire sterline, dupa ce a dat in judecata spitalul care i-a salvat viata.

Michael Dexter a obtinut castig de cauza dupa ce a petrecut jumatate de an prin tribunalele britanice, informeaza Mirror.

Britanicul, in varsta de 54 de ani, a luat, in decembrie 2008, o suta de pastile, band rom combinat cu cola. Acesta a fost transportat la spital, dupa ce a fost descoperit, in stare de inconstienta, de catre sotia lui.

Doctorii au reusit sa-l salveze, dar avocatii acestuia au sustinut ca i-au dat o cantitate de medicamente de neutralizare, de patru ori mai mare decat cea necesara.

Acest fapt i-a provocat arsuri pacientului la nivelul bratului drept, pe care nu il poate folosi nici in prezent.

"Stiu ca mi-au salvat viata, dar daca ajungi la spital cu atac de cord, nu te astepti sa iesi de acolo cu un membru pe care nu-l mai poti folosi", a declarat Dexter.

Britanicul a declarat ca din cauza doctorilor nu poate sa-si gaseasca un loc de munca.

"Am fost supus la multe operatii, pentru a-mi reface bratul, dar fara nici un rezultat", a adaugat britanicul. Acesta a adaugat ca nu este fericit ca a obtinut o despagubire, afirmand ca s-a angajat in acest proces pentru modul in care a fost tratat de medici.