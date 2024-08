Vantu vrea sa faca "Disneyland" in Roman

In cativa ani, locuitorii orasului Roman din judetul Neamt se vor distra intr-un parc care va rivaliza cu cele din marile capitale europene, relateaza Libertatea in editia de duminica.

Elementele de atractie ale viitorului Parc Municipal din Roman vor fi Trenulete montagne-rousse, stranduri, tobogane cu apa si un observator astronomic.

Daca insa Primaria Roman va folosi fonduri puse la dispozitie de Sorin Ovidiu Vantu, nascut in acest oras, numele parcului va fi schimbat fiind botezat dupa mama omului de afaceri, Eugenia Vantu.

Pentru a ramane, probabil, mult timp in memoria locuitorilor din Roman, Sorin Ovidiu Vantu s-a decis sa sponsorizeze un proiect mai vechi al primariei. Este vorba de reabilitarea actualului Parc Municipal si plasarea acestuia printre primele locuri de relaxare si distractie din Europa.

"Dorim reabilitarea Parcului Municipal. Noi am alocat deja fonduri de 16 miliarde de lei pentru o prima faza a proiectului. Deja am curatat lastarisul, dupa ce mai multi specialisti ne-au spus ce copaci pot fi taiati pentru ca dauneaza celorlalti. Suntem in plin proces de inlocuire a iluminatului public. Daca pana acum aveam cateva becuri, acum toate aleile vor fi luminate, e vorba de 400 de becuri. Aleile, de asemenea, vor fi reamenajate", a declarat pentru LIbertatea Dan Ailincai, sef al serviciului de relatii publice din Primaria Roman.

Totusi, proiectul nu ar fi complet fara investitia de cinci milioane de euro promisa de Sorin Ovidiu Vantu, nascut in Roman. Omul de afaceri va acorda suma de bani pentru a transforma actualul parc intr-un veritabil Disneyland romanesc. Viitorul parc ar trebui sa poarte numele mamei omului de afaceri, Eugenia Vantu.

Ads

Astfel, proiectul final cuprinde in jur de 14 obiective, printre care piste de skating, Aqualand, locuri de joaca pentru copii, trenulet, strand, cafenele, alei pietonale, gradini cu flori, o impresionanta fantana arteziana si un observator astronomic. Pentru ca toate aceste obiective sa fie finalizate, autoritatile din Roman au nevoie de cele 5 milioane de euro promise de Vantu.

"El a pus o conditie, ca in acest parc sa nu se vanda bauturi alcoolice. Din pacate, unul din comerciantii care au concesionat o zona pentru a construi un restaurant avea aceasta aprobare inca dinaintea discutiilor noastre cu Sorin Ovidiu Vantu. Acum, consiliul vrea sa ii retraga aceasta autorizatie. E vorba de un proces, care speram ca se va termina repede, pentru a nu bloca lucrarile", a mai afirmat Ailincai.

Oamenii din primarie stau deocamdata linistiti, intrucat Vantu le-a promis ca nu va retrage fondurile cat timp respectivul conflict se va rezolva, iar lucrarile se afla inca intr-un stadiu incipient.

Ads